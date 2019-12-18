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Факти / Україна / Суспільство

Рада змінила закон про вищу освіту: що чекає на ВНЗ та студентів

Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроект щодо вдосконалення ситеми  вищої освіти в Україні та наближення її до стандартів ЄС.

Вища освіта

За відповідні зміни у сфері вищої освіти у другому читанні проголосував 321 народний депутат.

– Закон вносить точкові зміни одразу в кількох важливих напрямах. Серед них – вимоги до керівників закладів вищої освіти, ліцензування, дуальна освіта, міждисциплінарність та дотримання академічної доброчесності, – пояснили в МОН.

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Важливі зміни:

  • З усіма керівниками ВНЗ, які надалі обиратимуться на посади, будуть підписані контракти із зазначенням цільових показників ефективності (KPI), строками їхнього виконання та механізмами перевірки.
  • Ліцензування ВНЗ відбуватиметься в режимі онлайн через електронні бази, що зробить процес прозорішим.
  • Скасування ліцензування для майже 100 спеціальностей. Це стосується так званих регульованих професій – спеціальності, які передбачають особливо відповідальну роботу, наприклад, правнича сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо.
  • Відмова від дипломів державного зразка та видача документів про вищу освіту за зразком, затвердженим власною вченою радою. Однак видавати їх заклад зможе лише за освітніми програмами, акредитованими НАЗЯВО, іноземними або незалежними українськими акредитаційними агенціями.
  • Виявлення плагіату в роботах студентів може стати підставою для скасування рішення про отримання ступеня вищої освіти.
  • Укладання договорів зі вступниками, яких зараховуватимуть як на контракт, так і на бюджет.
  • Під час вступної кампанії ВНЗ зможуть запроваджувати поширений на Заході інструмент відбору – мотиваційні листи. За ними вступники зможуть отримати додаткові бали під час конкурсного відбору.

Рада змінила закон про вищу освіту

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Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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