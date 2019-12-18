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Факты / Украина

Дело Шеремета: адвокат подал апелляцию на арест Антоненко

Защита подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обжаловала его арест.

Дело Шеремета: адвокат подал апелляцию на арест Антоненко

Адвокат Константин Татарченко подал апелляционную жалобу относительно содержания под стражей Андрея Антоненко.

По его словам, апелляция на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева об аресте Андрея Антоненко в деле об убийстве Шеремета зарегистрирована в Киевском апелляционном суде.

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Ранее Антоненко отказался давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

адвокат Антоненка подав апеляцію на арешт

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года.

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