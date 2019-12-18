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Факти / Україна

Справа Шеремета: адвокат подав апеляцію на арешт Антоненка

Захист підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка оскаржив його арешт.

Справа Шеремета: адвокат подав апеляцію на арешт Антоненка

Адвокат Костянтин Татарченко подав апеляційну скаргу щодо тримання під вартою Андрія Антоненка.

За його словами, апеляцію на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва про арешт Андрія Антоненка у справі про вбивство Шеремета зареєстрована у Київському апеляційному суді.

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Раніше Антоненко відмовився давати покази або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів.

адвокат Антоненка подав апеляцію на арешт

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року.

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