С наполнением бюджета Украины есть проблемы – Гончарук

Информация о том, что есть недопоступления в бюджет Украины является правдивой. Из-за этого могут не получить финансирование определенные программы.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство действительно испытывает проблемы с выполнением доходной части госбюджета.

То есть, в него поступило недостаточное количество средств.

– Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет – это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы, – сказал премьер-министр.

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По словам Гончарука, недопоступления в бюджет наблюдаются из-за того, что укрепилась гривна и снизилось потребление газа.

Он также считает, что к такой ситуации привел “неидеально спроектированный” бюджет Украины на 2019 год.

К слову, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.