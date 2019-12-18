PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

С наполнением бюджета Украины есть проблемы – Гончарук

Информация о том, что есть недопоступления в бюджет Украины является правдивой. Из-за этого могут не получить финансирование определенные программы.

С наполнением бюджета Украины есть проблемы – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство действительно испытывает проблемы с выполнением доходной части госбюджета.

То есть, в него поступило недостаточное количество средств.

– Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет – это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы, – сказал премьер-министр.

Читайте: Госбюджет 2020: Зеленский предложил добавить Фонд развития предпринимательства

По словам Гончарука, недопоступления в бюджет наблюдаются из-за того, что укрепилась гривна и снизилось потребление газа.

Он также считает, что к такой ситуации привел “неидеально спроектированный” бюджет Украины на 2019 год.

К слову, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021
Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021
В поездах в Польшу паспорта будут проверять во время движения
В поездах в Польшу паспорта будут проверять во время движения
гончарук
Правительство ужесточило ответственность за “минирование”
Украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам
Украинцам запретят выезжать в РФ по внутренним паспортам
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук
Как снизятся ставки по кредитам в 2020 – Гончарук назвал проценты
Как снизятся ставки по кредитам в 2020 – Гончарук назвал проценты
Цены на бензин снизятся – Гончарук
Цены на бензин снизятся – Гончарук
Пожежна безпека
Рябошапка просит поднять штрафы за нарушение пожарной безопасности
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка