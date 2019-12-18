З наповненням бюджету України є проблеми – Гончарук

Інформація про те, що є недонадходження до бюджету України є правдивою. Через це можуть не отримати фінансування певні програми.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд дійсно має проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету.

Тобто, в нього надійшла недостатня кількість коштів.

– Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету – це правда. Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані, – сказав прем’єр-міністр.

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За словами Гончарука, недонадходження до бюджету спостерігаються через те, що зміцнилася гривня і знизилося споживання газу.

Він також вважає, що до такої ситуації призвів “неідеально спроектований” бюджет України на 2019 рік.

До слова, 11 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік.