Витренко назвал сроки заключения газовых контрактов (ДОКУМЕНТ)

Украинские компании Оператор ГТС и Нафтогаз течение недели подпишут контракты с Газпромом.
На брифинге в Офисе президента исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко сообщил, что договоры между Газпромом и Нафтогазом на уровне компаний будут подписаны до конца года.
А компании Оператор ГТС и Нафтогаз подпишут контракты с Газпромом в течение недели.
Как отметил Витренко, на политическом уровне достигнуты пакетные соглашения, которое теперь будут реализовывать компании. По его словам, все сделки должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа был продлен.
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Протокол щодо газових домовленостей
Напомним, 19 декабря в Берлине Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу и наработали протокол, который приближает подписание документа.
20 декабря представитель Газпрома заявил, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований.