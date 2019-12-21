Вітренко назвав терміни укладання газових контрактів (ДОКУМЕНТ)

Українські компанії Оператор ГТС і Нафтогаз протягом тижня підпишуть контракти з Газпромом.

На брифінгу в Офісі президента сказав виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко повідомив, що договори між Газпромом та Нафтогазом на рівні компаній будуть підписані до кінця року.

А компанії Оператор ГТС і Нафтогаз підпишуть контракти з Газпромом протягом тижня.

Як зазначив Вітренко, на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. За його, словами, всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

Читайте: Контракт з Газпромом передбачає скасування судових позовів у майбутньому

Протокол щодо газових домовленостей

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принциповоїта напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.