PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Вітренко назвав терміни укладання газових контрактів (ДОКУМЕНТ)

Українські компанії Оператор ГТС і Нафтогаз протягом тижня підпишуть контракти з Газпромом.

Юрій Вітренко

На брифінгу в Офісі президента сказав виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко повідомив, що договори між Газпромом та Нафтогазом на рівні компаній будуть підписані до кінця року.

А компанії Оператор ГТС і Нафтогаз підпишуть контракти з Газпромом протягом тижня.

Як зазначив Вітренко, на політичному рівні було досягнуто пакетної угоди, яку тепер будуть реалізовувати компанії. За його, словами, всі угоди повинні бути підписані до 29 грудня, щоб з 1 січня транзит газу був продовжений.

Читайте: Контракт з Газпромом передбачає скасування судових позовів у майбутньому

Протокол щодо газових домовленостей


Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У РФ розкрили деталі транзитного контракту з Україною
У РФ розкрили деталі транзитного контракту з Україною
Транзит на 5 років, але відмова від позовів: подробиці газового контракту України і РФ
Транзит на 5 років, але відмова від позовів: подробиці газового контракту України і РФ
Транзитний контракт: переговори з Газпромом продовжуються у Відні
Транзитний контракт: переговори з Газпромом продовжуються у Відні
Контракт з Газпромом передбачає скасування судових позовів у майбутньому
Контракт з Газпромом передбачає скасування судових позовів у майбутньому
Газовий контракт укладено на п’ять років з можливістю пролонгації – Оржель
Газовий контракт укладено на п’ять років з можливістю пролонгації – Оржель
Оржель
Рішення Стокгольмского арбітражу: Росія виплатить борг грошима
Транзит газу
РФ виплатить $3 млрд боргу перед Нафтогазом – Єрмак
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка