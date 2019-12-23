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Факты / Украина

15 лет тюрьмы за сепаратные переговоры – в Раду внесли законопроект

В Верховную Раду внесли проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за проведение сепаратных переговоров с государством-агрессором.

15 лет тюрьмы за сепаратные переговоры – в Раду внесли законопроект

Народные депутаты из фракции Голос Святослав Вакарчук, Андрей Осадчук и нардеп из фракции Слуга народа Никита Потураев внесли в Верховную Раду проект закона о сепаратных переговорах со страной-агрессором.

Законопроект №2612 предлагает ввести в Украине уголовную ответственность за проведение указанных переговоров.

В случае принятия законопроекта за такие действия грозит лишение свободы на срок 13-15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Кроме того, предлагается установить, что СБУ сможет принимать меры для противодействия и предотвращения проведения переговоров с государством-агрессором без надлежащего разрешения органов государственной власти.

Также проектом закона запрещается использовать телерадиоорганизации для распространения информации, которая оправдывает агрессию против Украины или оккупацию ее территорий.

К слову, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина потеряла около $50- $150 млрд из-за агрессии РФ.

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