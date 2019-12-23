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Факти / Україна

15 років в’язниці за сепаратні переговори – в Раду внесли законопроект

До Верховної Ради внесли проект закону, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за проведення сепаратних переговорів з державою-агресором.

15 років в’язниці за сепаратні переговори – в Раду внесли законопроект

Народні депутати з фракції Голос Святослав Вакарчук, Андрій Осадчук та нардеп з фракції Слуга народу Микита Потураєв внесли до Верховної Ради проект закону щодо сепаратних переговорів з країною-агресором.

Законопроект №2612 пропонує ввести в Україні кримінальну відповідальність за проведення зазначених переговорів.

У випадку ухвалення законопроекту за такі дії загрожуватиме позбавлення волі на строк 13-15 років із конфіскацією майна або без такої.

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Крім того, пропонується встановити, що СБУ зможе вживати заходів для протидії та запобігання проведенню переговорів з державою-агресором без належного дозволу органів державної влади.

Також проектом закону забороняється використовувати телерадіоорганізації для поширення інформації, яка виправдовує агресію проти України або окупацію її територій.

До слова, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що Україна втратила близько $50-$150 млрд через агресію РФ.

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