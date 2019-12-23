Милованов обещает снизить безработицу до 5% и повысить зарплату на 2 тыс. грн

Министр экономического развития анонсировал реформу центров занятости и пообещал, что государство сократит процент безработицы в Украине.

Тимофей Милованов отметил, что Министерство экономического развития в 2020 году планирует увеличивать количество заказов на украинских предприятиях, а также способствовать переходу от сырьевого к продуктовому экспорту.

В планах ведомства, сократить количество безработных граждан с 1, 5 млн до 900 тыс. человек.

– У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн человек. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят, – сказал Милованов.

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Он отметил, что цель министерства – повышать зарплаты на 2 тыс. грн в год.

– Наша задача сократить безработицу до 5%, и хотя бы на 2 тыс. грн в год повышать зарплату, а годовой рост цен не должен превышать 5%, – заявил Милованов.

Ранее Милованов подробнее рассказал о реформе в сфере занятости.

Истчоник: Uaprom