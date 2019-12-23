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Факти / Україна / Суспільство

Милованов обіцяє знизити безробіття до 5% і підвищити зарплату на 2 тис. грн

Міністр економічного розвитку анонсував реформу центрів зайнятості та пообіцяв, що держава скоротить відсоток безробіття в Україні.

Милованов обіцяє знизити безробіття до 5% і підвищити зарплату на 2 тис. грн

Тимофій Милованов зазначив, що Міністерство економічного розвитку у 2020 році планує збільшувати кількість замовлень на українських підприємствах, а також сприяти переходу від сировинного до продуктового експорту.

У планах відомства, скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 млн до 900 тис. осіб.

– У нас 8,5% безробітних, тобто 1,5 млн. Потрібно спростити законодавство, полегшити найм співробітників і підвищити їх соціальний захист. І точно змінити роботу центрів зайнятості.

Вони не повинні бути соціальної касою, а повинні надавати реальну допомогу людям в пошуку гідної роботи. Тому що туди тільки за грошима приходять, — сказав Милованов.

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Він наголосив, що мета міністерства — підвищувати зарплати на 2000 грн на рік.

– Наше завдання скоротити безробіття до 5%, і хоча б на 2 тис. грн на рік підвищувати зарплату, а річне зростання цін не має перевищувати 5%, – заявив Милованов.

Раніше Милованов детальніше розповів про реформу у сфері зайнятості.

Джерело: Uaprom

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