Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова передали в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Уголовное производство установлено по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия и убийства по неосторожности.

– В мае 2019 четверо мужчин, находясь на территории частного дома, вероятно ради развлечения осуществили выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания граждан, – говорится в версии следствия.

В результате этого малолетнему ребенку нанесено смертельное ранение.

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По данным следствия, двое из указанных мужчин – бывшие работники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ.