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Факти / Україна

Справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова передали до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

Кирило Тлявов

Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

Кримінальне провадження встановлено за фактом хуліганства, вчиненого з застосуванням вогнепальної зброї та вбивства через необережність.

– У травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян, – зазначено у версії слідства.

Унаслідок цього малолітній дитині заподіяно смертельне поранення.

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За даними слідства, двоє із зазначених чоловіків – колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їхній товариш.

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