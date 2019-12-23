Справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова передали до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.
Кримінальне провадження встановлено за фактом хуліганства, вчиненого з застосуванням вогнепальної зброї та вбивства через необережність.
– У травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян, – зазначено у версії слідства.
Унаслідок цього малолітній дитині заподіяно смертельне поранення.
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За даними слідства, двоє із зазначених чоловіків – колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їхній товариш.
Нагадаємо, 31 травня Іван Приходько та Володимир Петровець поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому. 3 червня хлопчик помер у лікарні.