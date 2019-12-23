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Факти / Україна

Спростовуватимемо міфи про Бандеру і Шухевича – Дробович

Український інститут національної пам’яті зосередиться на тому, щоб спростувати радянські міфи про Степана Бандеру і Романа Шухевича.

Спростовуватимемо міфи про Бандеру і Шухевича – Дробович

Директор Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що за часів Радянського Союзу історію діяльності глави Організації українських націоналістів Степана Бандери і головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича відверто фальсифікували.

За його словами, раніше інститут приділяв не так багато уваги визвольному руху.

– Ця історія зазнала величезного ідеологічного впливу за часів Радянського Союзу, починаючи від затирання, закінчуючи відвертою фальсифікацією і демонізацією людей, які боролися за незалежність України. Ми спростовуватимемо ці міфи, – сказав Дробович.

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Він додав, що зараз в суспільстві існують полярні оцінки фігур Бандери і Шухевича.

Інститут нацпам’яті проводитиме діалог з громадянами, щоб пояснити, чому ці люди є цінними для багатьох українців.

До слова, апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

Джерело: УНІАН

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