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Факты / Украина / Общество

В Киеве останутся проспекты Бандеры и Шухевича – решение суда

Законность переименования столичного Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича подтвердил Апелляционный суд Киева.

Суд

Апелляционный суд Киев 9 декабря отменил незаконное решение Окружного административного суда относительно проспектов Московского и Генерала Ватутина.

Это значит, что решение Киевского горсовета об их переименовании на  Степана Бандеры и Романа Шухевича было законным.

Напомним, 25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании проспектов Московского и генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Вскоре, 1 августа, Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на его решение.

Кивсовет переименовал в июле 2016 года Московский проспект на Степана Бандеры, а в июне 2017 года проголосовал за переименование проспекта Ватутина на Романа Шухевича.

Источник: Украинский институт национальной памяти

Фото: Dreamstime

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