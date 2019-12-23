Списки дошлифовываются: Лутковская раскрыла подробности обмена пленными

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила договоренность об обмене пленными до конца 2019 года, как было договорено во время встречи в нормандском формате.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила о результатах переговоров в режиме скайп-конференции.

– Достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как было договорено во время парижского саммита в нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец-то забрать тех наших парней, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, – отметила она.

По словам Лутковской, речь идет об украинцах, которые в течение четырех лет после Иловайска и Дебальцево находились в плену и не могли даже общаться со своими семьями.

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Она подчеркнула, что списки окончательно дошлифовываются.

Ранее представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что Трехсторонняя контактная группа согласовала условия обмена пленными, который состоится до конца года.