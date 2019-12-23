Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими

Українська сторона у Тристоронній контактній групі підтвердила домовленість про обмін полоненими до кінця 2019 року, як було домовлено під час зустрічі у нормандському форматі.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила про результати переговорів у режимі скайп-конференції.

– Досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як було домовлено під час паризького саміту в нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, – зазначила вона.

За словами Лутковської, йдеться про українців, які протягом чотирьох років після Іловайська та Дебальцевого перебували в полоні і не могли навіть спілкуватися зі своїми сім’ями.

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Вона наголосила, що списки остаточно дошліфовуються.

Раніше представник Росії на переговорах в Мінську Борис Гризлов повідомив, що Тристороння контактна група погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.