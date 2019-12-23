PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими

Українська сторона у Тристоронній контактній групі підтвердила домовленість про обмін полоненими до кінця 2019 року, як було домовлено під час зустрічі у нормандському форматі.

Валерія Лутковська

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська повідомила про результати переговорів у режимі скайп-конференції.

– Досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як було домовлено під час паризького саміту в нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, – зазначила вона.

За словами Лутковської, йдеться про українців, які протягом чотирьох років після Іловайська та Дебальцевого перебували в полоні і не могли навіть спілкуватися зі своїми сім’ями.

Читайте: Обмін всіх на всіх: Київ планує повернути 77 українських заручників з ОРДЛО

Вона наголосила, що списки остаточно дошліфовуються.

Раніше представник Росії на переговорах в Мінську Борис Гризлов повідомив, що Тристороння контактна група погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Транзит газа
Домовилися про гуманний тариф – Медведєв про транзит газу через Україну
ЄС відреагував на запуск залізниці РФ в Крим
ЄС відреагував на запуск залізниці РФ в Крим
Борис Гризлов
Контактна група домовилася про обмін полоненими – Гризлов
На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх
На відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін всіх на всіх
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Сергій Лавров
Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки – Лавров
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
Обмін полоненими: Росія заявила про нову “перешкоду”
Газовий контракт з РФ зміцнить гривню: прогноз Милованова
Газовий контракт з РФ зміцнить гривню: прогноз Милованова
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка