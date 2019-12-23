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Факты / Украина

Контактная группа договорилась об обмене пленными – Грызлов

Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена пленных.

Борис Гризлов

23 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала условия обмена пленными, который состоится до конца года.

Об этом сообщил представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов.

– Сейчас готовится окончательный список лиц и обсуждается дата – Грызлов.

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Об этом также заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

– Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже, – написала Дарка Олифер.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что для обмена пленными пока согласована одна группа.

Напомним, 23 декабря Украина и Россия провела видеоконференцию в Skype, чтобы обсудить обмен пленными.

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