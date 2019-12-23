Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что для обмена пленными пока согласована одна группа.

Для обмена пленными между Украиной и Россией согласовали одну группу, но, чтобы забрать всех удерживаемых, нужно дорабатывать списки лиц.

По словам Вадима Пристайко, Украина хочет вернуть максимальное количество людей до Нового года.

– Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уже точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года, – сообщил глава МИД Украины.

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Вадим Пристайко также добавил, что координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками на обмен.

Напомним, ранее Россия заявила о новом “препятствии” в обмене пленными.