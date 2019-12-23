PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что для обмена пленными пока согласована одна группа.

Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко

Для обмена пленными между Украиной и Россией согласовали одну группу, но, чтобы забрать всех удерживаемых, нужно дорабатывать списки лиц.

По словам Вадима Пристайко, Украина хочет вернуть максимальное количество людей до Нового года.

– Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уже точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года, – сообщил глава МИД Украины.

Читайте: Обмен всех на всех: Киев планирует вернуть 77 украинских заложников из ОРДЛО

Вадим Пристайко также добавил, что координатором ОБСЕ было решено безотлагательно провести видеоконференцию, чтобы завершить работу над списками на обмен.

Напомним, ранее Россия заявила о новом “препятствии” в обмене пленными.

Источник: Укринформ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко
Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко
Сергій Лавров
Россия повлияет на “Л/ДНР” для выполнения решений нормандской четверки – Лавров
Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”
Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
Кто заглядывает на чужое, плохо заканчивает: Пристайко ответил Путину
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка