Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими наразі узгоджено одну групу.

Для обміну полоненими між Україною та Росією узгодили одну групу, але, щоб забрати всіх утримуваних, потрібно допрацьовувати списки осіб.

За словами Вадима Пристайка, Україна хоче повернути максимальну кількість людей до Нового року.

– Ми дійсно розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні. Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року, – повідомив голова МЗС України.

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Вадим Пристайко також додав, що координатором ОБСЄ було вирішено невідкладно провести відеоконференцію, щоб завершити роботу над списками на обмін.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про нову “перешкоду” в обміні полоненими.