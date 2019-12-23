Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что до следующего саммита нормандской четверки должны быть определены три участка для разведения сил.

До проведения следующего нормандского саммита должны не только определить три участка, но и провести разведение сил. По словам Вадима Пристайко, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

Но их пока не называют.

– Мы рассчитываем на то, что они будут обработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем, – сказал глава МИД Украины.

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Ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина определила новые участки для разведения войск. Совместно с минской Трехсторонней контактной группой их еще будут согласовывать.