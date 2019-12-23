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Факты / Украина / Политика

Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что до следующего саммита нормандской четверки должны быть определены три участка для разведения сил.

Украина надеется на разведение на Донбассе до нормандского саммита – Пристайко

До проведения следующего нормандского саммита должны не только определить три участка, но и провести разведение сил. По словам Вадима Пристайко, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

Но их пока не называют.

– Мы рассчитываем на то, что они будут обработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем, – сказал глава МИД Украины.

Читайте: Последствия нормандского саммита: чем может закончиться разведение войск на Донбассе

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина определила новые участки для разведения войск. Совместно с минской Трехсторонней контактной группой их еще будут согласовывать.

Источник: Укринформ

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