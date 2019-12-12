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Украина определила новые участки для разведения войск – Пристайко

Украинская сторона определила новые участки для разведения войск, – заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Мол, готовят несколько альтернативных вариантов – это будут три или четыре участка. Совместно с минской трехсторонней контактной группой их еще будут согласовывать.

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Министр отметил, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих большое гуманитарное значение. О новом разведения на днях договорились в Париже лидеры Украины, Франции, Германии и России.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что разведение сил в Золотом завершено.

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