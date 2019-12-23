Україна сподівається на розведення на Донбасі до нормандського саміту – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що до наступного саміту нормандської четвірки повинні бути визначені три ділянки для розведення сил.

До проведення наступного нормандського саміту повинні не тільки визначити три ділянки, але і провести розведення сил. За словами Вадима Пристайка, під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.

Але їх поки не називають.

– Ми розраховуємо на те, що вони будуть опрацьовані. Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо, – сказав голова МЗС України.

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Раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна визначила нові ділянки для розведення військ. Спільно з мінською Тристоронньою контактною групою їх ще узгоджуватимуть.