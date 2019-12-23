PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна сподівається на розведення на Донбасі до нормандського саміту – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що до наступного саміту нормандської четвірки повинні бути визначені три ділянки для розведення сил.

Україна сподівається на розведення на Донбасі до нормандського саміту – Пристайко

До проведення наступного нормандського саміту повинні не тільки визначити три ділянки, але і провести розведення сил. За словами Вадима Пристайка, під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.

Але їх поки не називають.

– Ми розраховуємо на те, що вони будуть опрацьовані. Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо, – сказав голова МЗС України.

Читайте: Наслідки нормандського саміту: чим може закінчитися розведення військ на Донбасі

Раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна визначила нові ділянки для розведення військ. Спільно з мінською Тристоронньою контактною групою їх ще узгоджуватимуть.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
Списки на обмін полоненими допрацьовують – Пристайко
В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги
В’їзд до РФ із закордонним паспортом: Пристайко назвав переваги
Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну
Хто зазирає на чуже, погано закінчує: Пристайко відповів Путіну
Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Питання безпеки: Пристайко про в’їзд до РФ із закордонним паспортом
Вадим Пристайко
Прогрес в оновленні списку полонених відсутній – Пристайко
Війна на Донбасі
Перемир’я на Донбасі: чи зможе Україна встановити мир
Потяг
У МЗС розглядають можливість відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО
Володимир Єльченко стане новим послом України в США
Володимир Єльченко стане новим послом України в США
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка