Украинцы определились с политиком года, а также назвали главные события 2019.

Согласно результатам опроса, 47% украинцев считают Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине. Он получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

Также в рейтинг попали Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко. Они получили 8-10% поддержки. Еще 5-7% опрошенных поддержали Петра Порошенко, Святослава Вакарчука, Владимира Гройсмана, Виктора Медведчука.

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Событиями года украинцы назвали освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Кроме того, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате. Для 15% опрошенных – это выборы в Верховную Раду, 13% – выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Для каждого десятого событием является укрепление курса гривны.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг, в течение 13-17 декабря 2019 года методом личного формализованного интервью. Было опрошено 2 500 респондентов, ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина вошла в топ-40 самых могущественных государств мира.

Источник: Рейтинг