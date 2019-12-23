Українці визначилися з політиком року, а також назвали головні події 2019.

Згідно з результатами опитування, 47% українців вважають Володимира Зеленського політиком 2019 року в Україні. Він отримав підтримку серед усіх вікових та регіональних груп розподілу.

Також до рейтингу потрапили Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Вони отримали 8-10% підтримки. Ще 5-7% опитаних підтримали Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, Володимира Гройсмана, Віктора Медведчука.

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Подіями року українці назвали звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів (48%), а також вибори президента України (44%).

Крім того, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі. Для 15% опитаних – це вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України з футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Для кожного десятого подією року є зміцнення курсу гривні.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг, протягом 13-17 грудня 2019 року методом особистого формалізованого інтерв’ю. Було опитано 2 500 респондентів, помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,0%.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна увійшла до топ-40 наймогутніших держав світу.

Джерело: Рейтинг