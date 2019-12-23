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Факты / Украина

В Украине добровольцы получат статус участников боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский официально легализировал добровольцев-учасников боевых действий.

В Украине добровольцы получат статус участников боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Статус предоставят тем добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса принимали участие в АТО в течение по крайней мере 30 дней, однако потом их добровольческие формирования не вошли в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии.

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При этом из перечня имеющих право на статус участника боевых действий исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО – работники предприятий, учреждений, организаций, а также волонтеры.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Минсоцполитики.

Для получения статуса УБД необходимо подать: справку о выполнении боевых задач АТО или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Альтернатива – собрать свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально.

Ранее Факты ICTV писали, что 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №2045-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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