В Україні добровольці отримають статус учасників бойових дій

Президент України Володимир Зеленський офіційно легалізував добровольців-учасників бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Статус нададуть тим добровольцям, які до того, як закону про реінтеграцію Донбасу набрав чинності, брали участь в АТО протягом принаймні 30 днів, однак потім їх добровольчі формування не ввійшли до складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії.

Проте ті, хто забезпечував проведення АТО – працівники підприємств, установ, організацій, а також волонтери, не потрапили до цього переліку.

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Рішення про надання статусу УБС добровольцям буде ухвалювати спеціальна міжвідомча комісія, утворена Мінсоцполітики.

Для отримання статусу УБС необхідно надати: довідку про виконання бойових завдань АТО або ж цитату з наказу Антитерористичного центру СБУ. Альтернатива – зібрати свідчення побратимів зі статусом УБС, завірені нотаріально.

Раніше Факти ICTV писали, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції.