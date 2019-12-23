С низких зарплат нужно взимать меньше налогов – Верланов

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов выступил за уменьшение налогового давления на маленькие зарплаты.

Есть четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы. Это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

Такое заявление Верланов сделал в эфире телеканала Украина 24.

– В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено, – сказал он.

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Он также подчеркнул, что в Украине налоговая нагрузка является средней в мире, а ключевым является вопрос налоговой справедливости.

– Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. Наша задача – делать так, чтобы платили все, ведь это позволит снижать налоги, – пояснил Сергей Верланов.

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Источник: Пресс-служба ГНС