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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З низьких зарплат потрібно стягувати менше податків – Верланов

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов виступив за зменшення податкового тиску на найменші зарплати.

Сергей Верланов

Є чіткий перелік податків, які планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, насамперед, податки на фонд оплати праці.

Таку заяву Верланов зробив в ефірі телеканалу Україна 24.

– У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.

Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений, – сказав він.

Читайте: Новий глава Державної податкової служби – що відомо про Сергія Верланова 

Він також підкреслив, що в Україні податкове навантаження є середнім у світі, а ключовим є питання податкової справедливості.

– Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях та громадянах.

Наше завдання – робити так, аби платили усі, адже це дозволить знижувати податки, – пояснив Сергій Верланов.

Раніше Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть у новому законопроекті про працю.

Джерело: Прес-служба ДПС

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