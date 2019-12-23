З низьких зарплат потрібно стягувати менше податків – Верланов

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов виступив за зменшення податкового тиску на найменші зарплати.

Є чіткий перелік податків, які планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, насамперед, податки на фонд оплати праці. Таку заяву Верланов зробив в ефірі телеканалу Україна 24.

– У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений, – сказав він.

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Він також підкреслив, що в Україні податкове навантаження є середнім у світі, а ключовим є питання податкової справедливості.

– Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях та громадянах. Наше завдання – робити так, аби платили усі, адже це дозволить знижувати податки, – пояснив Сергій Верланов.

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Джерело: Прес-служба ДПС