З низьких зарплат потрібно стягувати менше податків – Верланов

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов виступив за зменшення податкового тиску на найменші зарплати.
Є чіткий перелік податків, які планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, насамперед, податки на фонд оплати праці.
Таку заяву Верланов зробив в ефірі телеканалу Україна 24.
– У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.
Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений, – сказав він.
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Він також підкреслив, що в Україні податкове навантаження є середнім у світі, а ключовим є питання податкової справедливості.
– Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях та громадянах.
Наше завдання – робити так, аби платили усі, адже це дозволить знижувати податки, – пояснив Сергій Верланов.
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Джерело: Прес-служба ДПС