Зеленский призвал сети АЗС к снижению стоимости бензина

Президент Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого поднимал вопросы снижения стоимости горючего и детенизации рынка.

23 декабря состоялось совещание президента Владимира Зеленского с представителями участников топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей АЗС.

Глава государства призвал снизить цены на топливо на украинских АЗС, а также вывести из тени указанный рынок.

– Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло, – сказал Зеленский.

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Сейчас в Украине наблюдается тенденция снижения цен на бензин и дизельное топливо, но АЗС должны существеннее уменьшать их.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что реальная цена на горючее отличается от той, которую устанавливают в программах лояльности. Поэтому она предлагает вывести реальную стоимость бензина на табло и оптимизировать программы лояльности.

Представители компаний в свою очередь выразили обеспокоенность из-за нелегальных АЗС, которые существуют в стране. Президент пообещал бороться с участниками теневого рынка и провести соответствующее совещание с правоохранителями в начале 2020 года.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин будет зависеть от обеспечения конкуренции на рынке.