Зеленський закликав мережі АЗС до зниження вартості бензину

Президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої порушував питання зниження вартості пального та детінізації ринку.

23 грудня відбулася нарада президента Володимира Зеленського із представниками учасників паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі, а також мереж АЗС.

Глава держави закликав знизити ціни на пальне на українських АЗС, а також вивести з тіні зазначений ринок.

– Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну на табло, – сказав Зеленський.

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Наразі в Україні спостерігається тенденція зниження цін на бензин і дизельне пальне, але АЗС мали б суттєвіше зменшувати їх.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що реальна ціна на пальне відрізняється від тієї, яку встановлюють у програмах лояльності. Тому вона пропонує вивести реальну вартість бензину на табло та оптимізувати програми лояльності.

Представники компаній у свою чергу висловили занепокоєння через нелегальні АЗС, які існують в країні. Президент пообіцяв боротися з учасниками тіньового ринку і провести відповідну нараду з правоохоронцями на початку 2020 року.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин залежатиме від забезпечення конкуренції на ринку.