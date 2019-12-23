PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський закликав мережі АЗС до зниження вартості бензину

Президент Володимир Зеленський провів нараду, під час якої порушував питання зниження вартості пального та детінізації ринку.

Володимир Зеленський

23 грудня відбулася нарада президента Володимира Зеленського із представниками учасників паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі, а також мереж АЗС.

Глава держави закликав знизити ціни на пальне на українських АЗС, а також вивести з тіні зазначений ринок.

– Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу та зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну на табло, – сказав Зеленський.

Читайте: СБУ зупинила виробництво небезпечного токсичного пального

Наразі в Україні спостерігається тенденція зниження цін на бензин і дизельне пальне, але АЗС мали б суттєвіше зменшувати їх.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що реальна ціна на пальне відрізняється від тієї, яку встановлюють у програмах лояльності. Тому вона пропонує вивести реальну вартість бензину на табло та оптимізувати програми лояльності.

Представники компаній у свою чергу висловили занепокоєння через нелегальні АЗС, які існують в країні. Президент пообіцяв боротися з учасниками тіньового ринку і провести відповідну нараду з правоохоронцями на початку 2020 року.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин залежатиме від забезпечення конкуренції на ринку.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Зеленський і Трамп потрапили на обкладинку журналу The Week
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
володимир зеленський
Українці назвали політика і головну подію 2019
11 медалей і друге місце у командному заліку: Зеленський привітав українських дефлімпійців
11 медалей і друге місце у командному заліку: Зеленський привітав українських дефлімпійців
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки
корпоратив слуги народа
Селфі з Зеленським і пісні Тіни Кароль: що публікують з корпоративу Слуги народу
Зеленський: Не хочете платити у бюджет – закриваємо всі гральні зали
Зеленський: Не хочете платити у бюджет – закриваємо всі гральні зали
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка