Антикоррупционный суд продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Высший антикоррупционный суд продолжил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля 2020 года.

24 декабря судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку.

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Ему продлили срок содержания под стражей до 14 февраля 2020 года включительно с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Напомним, 14 августа Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве $1 млн взятки за предоставление определенных услуг.