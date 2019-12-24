Антикорупційний суд продовжив арешт Гримчаку до 14 лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року.
24 грудня суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку.
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Йому продовжили термін утримання під вартою до 14 лютого 2020 року включно з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. 761 грн.
Нагадаємо, 14 серпня Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні $1 млн хабара за надання певних послуг.
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