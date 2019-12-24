PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Антикорупційний суд продовжив арешт Гримчаку до 14 лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року.

Антикорупційний суд продовжив арешт Гримчаку до 14 лютого

24 грудня суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку.

Читайте: Затримання Гримчака: версії, декларація і що йому загрожує

Йому продовжили термін утримання під вартою до 14 лютого 2020 року включно з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. 761 грн.

Нагадаємо, 14 серпня Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні $1 млн хабара за надання певних послуг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Геннадій Труханов
Труханов приховав 50 млн грн екс-дружини, з якою фактично живе – ЦПК
Андрій Садовий
Садовому змінили запобіжний захід: замість застави – особисте зобов’язання
Суд
Антикорупційний суд не розглядатиме справу діамантових прокурорів
Садовому призначили заставу понад 1 млн грн
Садовому призначили заставу понад 1 млн грн
Корупція
Україна може собою пишатись – міжнародні експерти про реформи та боротьбу з корупцією
Очікувала ковбасу, а не $150 тис: Кондзелі та Лісничій суд обрав запобіжний захід
Очікувала ковбасу, а не $150 тис: Кондзелі та Лісничій суд обрав запобіжний захід
ВАСК відмовився заарештовувати Писарука
ВАСК відмовився заарештовувати Писарука
Юрій Гримчак
ВАСК продовжив арешт Гримчака
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка