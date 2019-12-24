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Факты / Украина / Бизнес и финансы

АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским

Крупные сети АЗС 24 декабря снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,5-1 грн за литр.

Бензин

С 24 декабря в сетях автозаправочных станций ОККО и WOG цены на бензин и ДТ опустились на 0,5 грн/л.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, в Amic бензин подешевел на 0,8 грн/л, а дизтопливо – на 0,7 грн/л.

Читайте: Антимонопольный комитет требует от АЗС снизить цены на бензин и дизель

В консолидированной сети группы Приват все топливо подешевело на 1 грн/л.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский встретился с участниками топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, а также сетей АЗС. Глава государства призвал снизить цены на топливо.

Источник: enkorr

Фото: Dreamstime

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