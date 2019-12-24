АЗС знизили ціни на бензин після зустрічі із Зеленським

Великі мережі АЗС 24 грудня знизили ціни на бензин та дизельне пальне на 0,5-1 грн за літр.
З 24 грудня в мережах автозаправних станцій ОККО та WOG ціни на бензин і ДТ знизилися на 0,5 грн/л.
За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, в Amic бензин здешевшав на 0,8 грн/л, а дизпаливо – на 0,7 грн/л.
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В консолідованій мережі групи Приват все пальне здешевшало на 1 грн/л.
Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі, а також мереж АЗС. Глава держави закликав знизити ціни на пальне.
Джерело: enkorr
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