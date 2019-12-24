PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

АЗС знизили ціни на бензин після зустрічі із Зеленським

Великі мережі АЗС 24 грудня знизили ціни на бензин та дизельне пальне на 0,5-1 грн за літр.

Бензин

З 24 грудня в мережах автозаправних станцій ОККО та WOG ціни на бензин і ДТ знизилися на 0,5 грн/л.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, в Amic бензин здешевшав на 0,8 грн/л, а дизпаливо – на 0,7 грн/л.

Читайте: Антимонопольний комітет вимагає від АЗС знизити ціни на бензин і дизель

В консолідованій мережі групи Приват все пальне здешевшало на 1 грн/л.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі, а також мереж АЗС. Глава держави закликав знизити ціни на пальне.

Джерело: enkorr

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Зеленський закликав мережі АЗС до зниження вартості бензину
Скільки коштує Олів’є на Новий рік 2020
Скільки коштує Олів’є на Новий рік 2020
СБУ зупинила виробництво небезпечного токсичного пального
СБУ зупинила виробництво небезпечного токсичного пального
Гривня
Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Милованова
Ціни на бензин знизяться – Гончарук
Ціни на бензин знизяться – Гончарук
Комуналка, прожитковий мінімум і ціни: про що говорили на засіданні уряду
Комуналка, прожитковий мінімум і ціни: про що говорили на засіданні уряду
нафтопродукти
Мінекономіки з’ясує, чому не знижуються ціни на паливо
Долар падає – ціни ростуть. Які продукти здорожчають у грудні
Долар падає – ціни ростуть. Які продукти здорожчають у грудні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка