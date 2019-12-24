Комфорт вместо ободранных камер. Сколько будет стоить тюремный all inclusive

В Украине могут начать приватизацию СИЗО. Таким способом хотят решить вопрос недофинансирования и улучшить условия для заключенных.

В правительстве задумались над открытием частных изоляторов. В эксклюзивном интервью министр юстиции Денис Малюська рассказал, что они должны напоминать гостиницы, а не каторгу. Но за комфорт придется платить.

Конечно из всех СИЗО частные изоляторы делать не будут. Сейчас решают, какой из них станет пилотным проектом.

Украина в этом вопросе не первая. Частные тюрьмы давно существуют Нидерландах, Дании и Соединенных Штатах. Там это огромный бизнес, который приносит миллионы частным корпорациям.

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В США более 2 млн заключенных, места в госучреждений лишения свободы не хватает. Поэтому государство фактически нанимает частные структуры для содержания заключенных.

На каждого правительство выделяет определенные средства. За них частники делают нормальные условия в камерах, обеспечивают охрану и питание.

Но правозащитники отмечают, что в американской системе есть существенный минус, поскольку корпорации используют заключенных как дешевую рабочую силу, оставляя заработанные деньги себе. Частные структуры даже имеют право продолжить арестанту срок пребывания в тюрьме.

В Украине же открывать частные СИЗО хотят не из-за нехватки мест, а из-за недофинансирования. Зато правозащитники говорят о ужасную ситуацию.

Министерство юстиции уже начинает искать частного инвестора, который бы захотел вкладывать деньги в такой необычный для Украины бизнес.

Но подобные попытки уже были. Два года назад три гектара Лукяновского СИЗО пытались продать, а новый изолятор построить за пределами Киева на территории исправительного центра. Но результат от этого нулевой.

Зато в Минюсте говорят, что в этот раз будут официальные расценки, договариваться ни с кем не нужно. Фактически состоится легализация существующего ныне.

Комфортное СИЗО в Украине с кондиционером, холодильником, телевизором и душевой кабиной стоит около $500 в месяц, а элитное – до $800.

Правозащитники отмечают, что частные СИЗО без коррупции систему не лишат. Это напоминает скорее латание дыр, причем иногда не очень успешное. Но и практика частных СИЗО может нарушать законы.

По планам министерства, треть колоний и исправительных центров пустят с молотка. Заключенных переводить другие заведения. Это должно сократить государственные расходы на содержание пенитенциарной системы.

В Латвии уже прошли путь, который только хочет начать Украина. Там также сократилось количество заключенных. Некоторые зоны пришлось закрыть.

Сначала инвестор нашелся, но потом от идеи приобрести колонию отказался. Теперь на месте тюрьмы пустота и любимое место для искателей металла.

Но чтобы запустить масштабную реформу системы в Украине, нужно еще изменить законы. А когда у депутатов к ним дойдут руки, пока неизвестно.

Напомним, Министерство юстиции начало бороться с черными регистраторами.