Комфорт замість обдертих камер. Скільки коштуватиме тюремний all inclusive

В Україні можуть почати приватизацію СІЗО. Таким способом хочуть вирішити питання недофінансування та покращити умови для ув’язнених.

В уряді замислились над відкриттям приватних ізоляторів. В ексклюзивному інтерв’ю міністр юстиції Денис Малюська розповів, що вони мають нагадувати готелі, а не каторгу. Але за комфорт доведеться платити.

Звісно з усіх СІЗО приватні ізолятори робити не будуть. Зараз вирішують, який з них стане пілотним проектом.

Україна в цьому питанні не перша. Приватні в’язниці давно існують Нідерландах, Данії та Сполучених Штатах. Там це величезний бізнес, який приносить мільйони приватним корпораціям.

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У США понад 2 млн ув’язнених, місця у держзакладах позбавлення волі не вистачає. Тому держава фактично наймає приватні структури для утримання ув’язнених .

На кожного уряд виділяє певні кошти. За них приватники роблять нормальні умови в камерах, забезпечують охорону і харчування.

Та правозахисники відзначають, що в американській системі є суттєвий мінус, оскільки корпорації використовують в’язнів як дешеву робочу силу, залишаючи зароблені гроші собі. Приватні структури навіть мають право продовжити арештанту термін перебування у в’язниці.

В Україні ж відкривати приватні СІЗО хочуть не через брак місць, а через недофінансування. Натомість правозахисники говорять про жахливу ситуацію.

Міністерство юстиції вже починає шукати приватного інвестора, який би захотів вкладати гроші у такий незвичайний для України бізнес.

Та подібні спроби вже були. Два роки тому три гектари Лук’янівського СІЗО намагалися продати, а новий ізолятор збудувати за межами Києва на території виправного центру. Та результат від цього нульовий.

Натомість в Мінюсті кажуть, що цього разу будуть офіційні розцінки, домовлятися ні з ким не потрібно. Фактично відбудеться легалізація того, що існує нині.

Комфортне СІЗО в Україні з кондиціонером, холодильником, телевізором та душовою кабіною коштує близько $500 на місяць, а елітне – до $800.

Правозахисники наголошують, що приватні СІЗО від корупції систему не позбавлять. Це нагадує швидше латання дірок, причому інколи не дуже успішне. Та й практика приватних СІЗО може порушувати закони.

За планами міністерства, третину колоній та виправних центрів пустять з молотка. Ув’язнених переводитимуть до інших закладів. Це має скоротити державні видатки на утримання пенітенціарної системи.

У Латвії вже пройшли шлях, який тільки хоче почати Україна. Там також скоротилася кількість ув’язнених. Деякі зони довелося закрити.

Спочатку інвестор знайшовся, але потім від ідеї придбати колонію відмовився. Тепер на місці в’язниці пустка й улюблене місце для шукачів металу.

Та щоб запустити масштабну реформу системи в Україні, треба ще змінити закони. А коли у депутатів до них дійдуть руки, поки невідомо.

Нагадаємо, Міністерство юстиції почали боротися з чорними реєстраторами.