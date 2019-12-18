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Минюст начал борьбу с черными регистраторами

Министерство юстиции начало бороться с черными регистраторами. Более 200 незаконных действий в государственных реестрах заблокировали в этом месяце, заявил министр юстиции Денис Малюська.

По словам чиновника, с начала прихода в министерство новой команды и создания единого в Украине офиса противодействия рейдерству, ни один украинец, обратившийся за помощью, не утратил имущество.

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Схема незаконных действий продажи или переписи в реестрах, которые до ноября этого года совершали мошенники – навсегда уничтожена. Министр также добавил, что бизнес стал более защищенным, его владельцам не стоит беспокоиться о незаконной переписи имущества.

Сотни жалоб, ожидающих рассмотрения, старые жалобы мы тоже рассматриваем. За месяц старые завалы будут рассмотрены, комиссия работает до ночи.

Абсолютное большинство черных нотариусов отключены от реестра. Системное рейдерство преодолено. Мы можем сейчас констатировать что эпоха рейдерства завершилась, – заявил министр юстиции Денис Малюська.

К слову, в Кабмине уже заявили о двух победах, касающихся борьбы с рейдерством в стране.

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