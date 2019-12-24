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Факты / Украина / Общество

Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат

Адвокат Юлии Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, сообщил, что на момент преступления она была дома с семьей.

Кузьменко на момент убийства Шеремета была дома с семьей – адвокат

Адвокат Владислав Дорош во время судебного заседания рассказал, что в 05.00 19 июля 2016 года его подзащитная Юлия Кузьменко с ребенком и мужем вернулась домой.

Бывший муж подозреваемой Дмитрий Кузьменко в суде подтвердил, что в ночь убийства журналиста Павла Шеремета она находилась дома.

Он рассказал, что вместе с бывшей женой они встречали сына с отдыха и вернулись посреди ночи, а весь следующий день его она провела с сыном. Он некоторое время был на работе, но всю ночь с 19 на 20 июля супруги провели вместе в своей квартире.

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Как свидетель в суде также выступил главный врач Центра детской кардиографии и кардиохирургии.

Однако подтвердить или опровергнуть алиби Кузьменко он не смог, так как не имеет точной информации о том, где она находилась на момент убийства.

Ранее стало известно, что в подрыве авто Павла Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденной и изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

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