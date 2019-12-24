PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат

Адвокат Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, повідомив, що на момент злочину вона була вдома з родиною.

Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат

Адвокат Владислав Дорош під час судового засідання розповів, що о 05.00 19 липня 2016 року його підзахисна Юлія Кузьменко з дитиною і чоловіком повернулася додому.

Колишній чоловік підозрюваної Дмитро Кузьменко у суді підтвердив, що у ніч вбивства журналіста Павла Шеремета вона перебувала вдома.

Він розповів, що разом з колишньою дружиною вони зустрічали сина з відпочинку та повернулися посеред ночі, а весь наступний день його вона провела із сином. Він певний час був на роботі, але всю ніч з 19 на 20 липня подружжя провело разом у своїй квартирі.

Читайте: Суд залишив Антоненка під вартою

Як свідок у суді також виступив головний лікар Центру дитячої кардіографії та кардіохірургії.

Однак підтвердити чи спростувати алібі Кузьменко він не зміг, оскільки не має точної інформації про те, де вона перебувала на момент вбивства.

Раніше стало відомо, що у підриві авто Павла Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій та вилученій у підозрюваного Андрія Антоненка міні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд залишив Кузьменко під вартою
Суд залишив Кузьменко під вартою
олег сенцов
Покажіть залізні докази – Сенцов про справу Шеремета
Суд залишив Антоненка під вартою
Суд залишив Антоненка під вартою
Авто Шеремета підривали речовиною, як у міні Антоненка – слідство
Авто Шеремета підривали речовиною, як у міні Антоненка – слідство
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Марафон Білими Нитками
Справа Шеремета: у Києві організували марафон на підтримку підозрюваних
Справа Шеремета: через штурм Апеляційного суду постраждала людина
Справа Шеремета: через штурм Апеляційного суду постраждала людина
Дело Шеремета: спецназ штурмовал зал суда
Справа Шеремета: спецназ штурмував залу суду
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка