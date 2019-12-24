Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат

Адвокат Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, повідомив, що на момент злочину вона була вдома з родиною.

Адвокат Владислав Дорош під час судового засідання розповів, що о 05.00 19 липня 2016 року його підзахисна Юлія Кузьменко з дитиною і чоловіком повернулася додому.

Колишній чоловік підозрюваної Дмитро Кузьменко у суді підтвердив, що у ніч вбивства журналіста Павла Шеремета вона перебувала вдома.

Він розповів, що разом з колишньою дружиною вони зустрічали сина з відпочинку та повернулися посеред ночі, а весь наступний день його вона провела із сином. Він певний час був на роботі, але всю ніч з 19 на 20 липня подружжя провело разом у своїй квартирі.

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Як свідок у суді також виступив головний лікар Центру дитячої кардіографії та кардіохірургії.

Однак підтвердити чи спростувати алібі Кузьменко він не зміг, оскільки не має точної інформації про те, де вона перебувала на момент вбивства.

Раніше стало відомо, що у підриві авто Павла Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій та вилученій у підозрюваного Андрія Антоненка міні.