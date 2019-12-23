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Факты / Украина

Авто Шеремета подрывали веществом, как в мине Антоненко – следствие

В подрыве авто Павла Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Андрея Антоненко мине.

Авто Шеремета подрывали веществом, как в мине Антоненко – следствие

Экспертиза показала, что в подрыве авто журналиста Павла Шеремета в 2016 году использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины по материалам Главного следственного управления.

Читайте: Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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