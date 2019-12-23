Суд оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил подозреваемого в организации убийств Шеремета Андрея Антоненко под стражей.

Тотбо рішення Печерського райсуду Києва про арешт музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року – залишається в силі.

– У задоволенні апеляційної скарги відмовити, – сказав суддя.

Захист Антоненка, підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, клопотав про зміну запобіжного заходу на взяття на поруки народних депутатів.

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Під час засідання Антоненко сказав, що готовий співпрацювати зі слідством, за умови, що його відпустять з-під варти.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року. 18 грудня адвокати оскаржили його арешт.