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Факты / Украина / Общество

Переселенцы и ветераны АТО/ООС получат жилье под 3% годовых в 2020 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2020 году для ветеранов АТО и ООС и переселенцев заработает программа доступного жилья.

Переселенцы и ветераны АТО/ООС получат жилье под 3% годовых в 2020 – Зеленский

Согласно программе, переселенцы и ветераны АТО и ООС смогут получить доступное жилье за ​​счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном вкладе до 6% от стоимости жилья.

– В следующем году мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО, ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье, – сказал президент на заседании Рады развития общин и территорий.

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Владимир Зеленский также добавил, что для реализации этой инициативы нужно скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве для участников АТО построят 17-этажку.

Фото: Dreamstime

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