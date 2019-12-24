Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2020 році для ветеранів АТО і ООС та переселенців запрацює програма доступного житла.

Відповідно до програми, переселенці та ветерани АТО і ООС зможуть отримати доступне житло за рахунок державного кредиту під 3% річних терміном до 20 років за мінімального власного внеску до 6% від вартості житла.

– Наступного року ми плануємо низку важливих потужних державних програм для ветеранів АТО/ООС і переселенців. У листопаді ми ухвалили рішення, яке дозволить ветеранам АТО, ООС і вимушеним переселенцям отримати доступне житло, – сказав президент на засіданні Ради розвитку громад і територій.

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Володимир Зеленський також додав, що для реалізації цієї ініціативи потрібно скоординувати дії органів державної влади та місцевого самоврядування.

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