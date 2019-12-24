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Факти / Україна / Суспільство

Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2020 році для ветеранів АТО і ООС та переселенців запрацює програма доступного житла.

Переселенці та ветерани АТО/ООС отримають житло під 3% річних у 2020 – Зеленський

Відповідно до програми, переселенці та ветерани АТО і ООС зможуть отримати доступне житло за рахунок державного кредиту під 3% річних терміном до 20 років за мінімального власного внеску до 6% від вартості житла.

– Наступного року ми плануємо низку важливих потужних державних програм для ветеранів АТО/ООС і переселенців. У листопаді ми ухвалили рішення, яке дозволить ветеранам АТО, ООС і вимушеним переселенцям отримати доступне житло, – сказав президент на засіданні Ради розвитку громад і територій.

Читайте: Кабмін виділив гроші на житло переселенцям

Володимир Зеленський також додав, що для реалізації цієї ініціативи потрібно скоординувати дії органів державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві для учасників АТО побудують 17-поверхівку.

Фото: Dreamstime

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