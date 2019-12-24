PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин принял постановление, позволяющее снизить тарифы на тепло в декабре на 300-400 грн.

Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн

Кабмин на заседании 24 декабря принял постановление, которое позволяет на местах снизить сумму в платежке за тепло в декабре с учетом снижения рыночной цены на газ.

– То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук та Совете регионов под председательством президента Владимира Зеленского.

Читайте: Почему газ дешевеет, а цены на тепло не меняются

По его словам, если правильно осуществить эти начисления, сумму в платежке за тепло можно уменьшить на 300-400 грн, то есть на 30%.

– Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность на власти на местах, – отметил Гончарук, подчеркнув, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет.

Ранее стало известно, что Кабмин по заданию президента работает над созданием режима, который позволит корректировать тарифы на тепло в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.

Источник: Кабмин

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
безвіз
Украина подписала безвиз с Колумбией и Эквадором
Олексій Гончарук
Государство в смартфоне: как правительство будет повышать цифровую грамотность украинцев
Газ
Квартальная или ежемесячная: украинцы могут выбрать цену на газ
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже
Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже
Сказали – сделали! Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений
Сказали – сделали! Гончарук отчитался о закрытии более 5 300 игорных заведений
Кабмин выделил 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами
Кабмин выделил 46 млн грн на ликвидацию задолженности перед врачами
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка