Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин принял постановление, позволяющее снизить тарифы на тепло в декабре на 300-400 грн.

Кабмин на заседании 24 декабря принял постановление, которое позволяет на местах снизить сумму в платежке за тепло в декабре с учетом снижения рыночной цены на газ.

– То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук та Совете регионов под председательством президента Владимира Зеленского.

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По его словам, если правильно осуществить эти начисления, сумму в платежке за тепло можно уменьшить на 300-400 грн, то есть на 30%.

– Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность на власти на местах, – отметил Гончарук, подчеркнув, что украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет.

Ранее стало известно, что Кабмин по заданию президента работает над созданием режима, который позволит корректировать тарифы на тепло в случае изменения цены на газ более чем на 10%.

Факты ICTV писали о том, что цену газа для населения снизили на 13%.