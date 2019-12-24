Платіжки за тепло в грудні можуть зменшити на 300-400 грн

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Кабмін ухвалив постанову, що дозволяє знизити тарифи на тепло в грудні на 300-400 грн.

Кабмін на засіданні 24 грудня ухвалив постанову, що дозволяє на місцях знизити суму в платіжці за тепло в грудні з урахуванням зниження ринкової ціни на газ.

– Тобто, можна відкоригувати те, що люди отримають в своїх платіжках на різницю між ринковою ціною та тією ціною, яка закладена на даний час в тарифі, – повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на Раді регіонів під головуванням президента Володимира Зеленського.

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За його словами, якщо правильно зробити ці нарахування, суму в платіжці за тепло можна зменшити на 300-400 грн, тобто на 30%.

– Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність на владі на місцях, – зауважив Гончарук, наголосивши, що українці мають відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років.

Раніше стало відомо, що Кабмін за завданням президента працює над створенням режиму, який дозволить коригувати тарифи на тепло в разі зміни ціни на газ більш ніж на 10%.

Факти ICTV писали про те, що ціну газу для населення знизили на 13%.