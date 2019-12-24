Спиртовая реформа: что будет с контрафактом и как изменятся цены на водку

Государственные предприятия – единственные, кто имели право производить спирт. Еще с советских времен за государством была закреплена монополия на этот стратегический продукт. Ведь именно он был одним из основных источников наполнения бюджета. Но в новый год – с новыми правилами. Монополия с 1 января отменяется.

Президент Зеленский подписал закон, который приняла Верховная Рада. Производить спирт сможет теперь любой завод, но только получив специальную лицензию. Отмена госмонополии, по мнению депутатов, выведет рынок алкоголя из тени.

В прошлом году заводы Укрспирта изготовили 8 млн декалитров продукта. Это лишь 45% того, что есть на рынке. Но откуда взялся другой спирт? Подсчитали, что госкомбинат Украина выпускает акцизных марок меньше, чем продается в магазинах бутылок с водкой. Государство фактически не может контролировать оборот алкоголя.

Дошло до того, что уже особо никто не прячется. Контрафактный алкоголь можно приобрести как на улице, так и через интернет. Например, 10 литров водки продают за 250 грн. – это в 6 раз дешевле того, что на полках магазинов.

Из-за контрафактного алкоголя Украина не только теряет деньги, но и своих граждан. Каждый год из-за отравления умирают десятки людей. Сколько калечат свое здоровье – никто не считает.

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Кто же теперь после отмены госмонополии на спирт будет отвечать за его качество? Председатель профильного комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха уверяет: с 1 января заработают прозрачные правила игры. Государственные спиртзаводы планируют выставить на приватизацию.

Главный мотив разгосударствления – частный производитель будет заинтересован только в качественном продукте. Но эксперты сомневаются в том, что государство в конце концов сможет взять под контроль рынок алкоголя. Ведь чиновники не имеют права вмешиваться в деятельность частных структур. Поэтому просто может появиться новое поле для коррупции. И самое главное опасение – не окажутся ли спиртзаводы в руках нескольких картелей? И тогда правила игры будут диктовать уже они, а не государство.

Но почувствуют ли реформу спиртовой отрасли обычные покупатели? Цена на водку может снизиться, – прогнозируют эксперты. Если цена спирта упадет на треть, то водка в среднем подешевеет только на 5 грн.

В будущем депутаты хотят еще и взяться за любимую тему анекдотов – самогон. За его варку в Украине предусмотрена административная ответственность. Штраф – 200 грн.

А тем временем частные компании уже готовятся скупать государственные заводы. Стоимость лицензии на выпуск спирта смешная – 780 грн. А вот на разрешение на оптовую продажу серьезнее – придется выложить за него полмиллиона гривен. Но это все равно копейки по сравнению с возможными доходами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта.