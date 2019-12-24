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Факти / Україна

Спиртова реформа: що буде з контрафактом і як зміняться ціни на горілку

Державні підприємства – єдині, хто мали право виробляти спирт. Ще з радянських часів за державою було закріплена монополія на цей стратегічний продукт. Адже саме він був одним з основних джерел наповнення бюджету. Але  в новий рік – з новими правилами.

Спиртова реформа: що буде з контрафактом і як зміняться ціни на горілку

Монополія з 1 січня скасовується. Президент Зеленський підписав закон, який ухвалила Верховна Рада. Виробляти спирт зможе тепер будь-який завод, але тільки отримавши спеціальну ліцензію. Скасування держмонополії, на думку депутатів, виведе ринок алкоголю з тіні.

Торік заводи Укрспирту виготовили 8 млн декалітрів продукту. Це лише 45% того, що є на ринку. Але ж звідки взявся інший спирт? Підрахували, що держкомбінат Україна випускає акцизних марок менше, аніж продається в магазинах пляшок з горілкою. Держава фактично не може контролювати обіг  алкоголю.

Дійшло до того, що вже особливо ніхто не ховається. Контрафактний алкоголь можна придбати як на вулиці, так і через інтернет. Наприклад, 10 літрів горілки продають за 250 грн. – це в 6 разів дешевше того, що на полицях магазинів.

Через контрафактний алкоголь Україна не тільки втрачає гроші, а й своїх громадян. Кожен рік через отруєння вмирають десятки людей. Скільки калічать своє здоров’я – ніхто й не рахує.

Читайте: У деяких заводах немає даху і стін – результати аудиту Укрспирту

Хто ж тепер після скасування держмонополії на спирт буде відповідати за його якість? Голова профільного комітету Верховної Ради Дмитро Наталуха запевняє: з 1 січня запрацюють прозорі правила гри. Державні спиртзаводи планують виставити на приватизацію.

Головний мотив роздержавлення – приватний виробник буде зацікавлений тільки в якісному продукті. Але експерти сумніваються в тому, що держава врешті-решт зможе взяти під контроль ринок алкоголю. Адже чиновники не мають права втручатися в діяльність приватних структур. Тому просто може з’явитися нове поле для корупції. І найголовніше побоювання – чи не опиняться спиртзаводи в руках кількох картелів? І тоді правила гри будуть диктувати вже вони, а не держава.

Але чи відчують реформу спиртової галузі звичайні покупці? Ціна на горілку може знизитись, – прогнозують експерти. Якщо ціна спирту впаде на третину, то оковита в середньому подешевшає лише на 5 грн.

В майбутньому депутати хочуть ще й взятися за улюблену тему анекдотів – самогон. За його варіння в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Штраф – 200 грн.

А тим часом приватні компанії вже готуються скупати державні заводи. Вартість ліцензії на випуск  спирту смішна – 780 грн. А от на дозвіл на оптовий продаж серйозніша – доведеться викласти за нього півмільйона гривень. Але це все рівно копійки у порівнянні із можливими прибутками.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

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