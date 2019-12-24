Транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ – Вітренко

Європа більше зацікавлена у захисті інтересів Києва, коли Україна забезпечує туди транзит газу.

На переговорах щодо продовження транзиту російського газу через Україну Київ враховує не лише економічні інтереси, а й вплив питання на міжнародну репутацію та безпеку країни.

Про це у Facebook заявив виконавчий директор компанії Нафтогаз Україна Юрій Вітренко.

За його словами, у Нафтогазі розуміють важливість забезпечення постачання газу для Європи. Зі свого боку ЄС, коли Україна забезпечує туди транзит, має більшу зацікавленість у тому, щоб захищати інтереси Києва на міжнародній арені, підкреслив Вітренко.

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– Можливо, комусь це здається перебільшенням, але транзит газу також є запобіжником від повномасштабної військової агресії Російської Федерації.