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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ – Вітренко

Європа більше зацікавлена у захисті інтересів Києва, коли Україна забезпечує туди транзит газу.

Транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ – Вітренко

На переговорах щодо продовження транзиту російського газу через Україну Київ враховує не лише економічні інтереси, а й вплив питання на міжнародну репутацію та безпеку країни.

Про це  у Facebook заявив виконавчий директор компанії Нафтогаз Україна Юрій Вітренко.

За його словами, у Нафтогазі розуміють важливість забезпечення постачання газу для Європи. Зі свого боку ЄС, коли Україна забезпечує туди транзит, має більшу зацікавленість у тому, щоб захищати інтереси Києва на міжнародній арені, підкреслив Вітренко.

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– Можливо, комусь це здається перебільшенням, але транзит газу також є запобіжником від повномасштабної військової агресії Російської Федерації.

Фото: Dreamstime

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