Более половины украинцев называют вступление в НАТО гарантией безопасности – опрос

По мнению украинцев, лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Согласно результатам опроса, 51% граждан считают, что гарантировать безопасность Украины сможет вступление в НАТО. Внеблоковый статус отстаивают 26%, а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5%.

Еще 1,5% опрошенных надеются на военный союз с США.

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Больше членство в НАТО поддерживают в западных (80%) и центральных (54%) областях, а вот в южных (41%) и восточных (42%) отдают предпочтение нейтральному статусу Украины.

Опрос был проведен Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

К слову, ранее украинцы назвали политика и главное событие 2019 года.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива